Gisela Valcárcel se comunicó con Rebeca Escribens a través de un ‘Live’ de Instagram. Allí, la conductora de televisión recordó a su hermana Martha, quien falleció días atrás.

Tras varias semanas alejada de las redes sociales, y en medio del duelo por la muerte de su familiar, la productora de televisión se animó a conversar con la periodista de América Televisión.

La presentadora también recordó a su hermana Martha, quien falleció días atrás. Foto: Archivo

La presentadora reveló cómo terminó quedándose a cargo de su hermana. En ese sentido, confesó que si elegiría cómo pasar su último día, sería con ella.

"Cuando yo era chica, nunca estuve en grupos grandes... no me gusta estar en medio de cientos de personas. No recuerdo si me adapté a esta vida (en la televisión). No tengo muchos amigos y los que tengo no son conocidos", dijo Gisela Valcárcel.

Así también, hizo una reflexión sobre la muerte, revelando que no le gustaría que un muchedumbre la siguiera detrás. “No quiero irme en medio de muchedumbre. No quiero un funeral con mucha gente. Eso lo tuvo mi hermana”, dijo la madre de Ethel Pozo.

“Ella se fue cantando lo que a ella le gustaba, orando. Así quiero que sea mi velorio y mi entierro, eso le he pedido a mi hija”, agregó la conductora de El gran show.

“Quiero irme solo con mi familia. Quiero que estén solo los más cercanos, a los demás les pido que oren”, sostuvo la figura de América Televisión.

Gisela Valcárcel pasa sus días en aislamiento social dentro de su casa. Aún no ha confirmado cuando regresará a las pantallas de televisión.

En medio del duelo por el fallecimiento de su hermana Martha, Gisela Valcárcel habló de su familia.

