Debby Ryan, la joven actriz que se hizo conocida por protagonizar una serie infantil de Disney, reveló recientemente que se casó en la víspera de Año Nuevo con Josh Dun, baterista de la banda Twenty One Pilots y con quien estuvo comprometida por casi un año.

La pareja confirmó en una entrevista con la revista Vogue que se unieron en matrimonio el último día del 2019, pero decidieron mantener en secreto la información para resguardar su privacidad en esta nueva etapa de sus vidas.

“Comenzamos a pensar en la idea de tener una fiesta de celebración de la nueva década, luego decidimos en diciembre que nos casaríamos en la víspera de Año Nuevo y celebraríamos hasta el primer día del próximo año”, indicó Debby Ryan al medio.

Debby Ryan y Josh Dun se casaron en Austin (Foto: Vogue Weddings)

La intérprete y Joshua Dun, además, precisaron que la repentina muerte de un amigo cercano fue lo que les hizo acelerar los preparativos.

“Cuando él falleció, de verdad me chocó y me hizo poner en perspectiva muchas cosas. Ya no tenía sentido esperar más, o dejar que las cosas tomen su rumbo; tratar de hacer cosas no es tan poderoso como hacerlas, ya que no sabemos si estaremos mañana”, dijo la protagonista de Jessie.

PUEDES VER Sophie Turner y Joe Jonas se casaron en excéntrica boda en Las Vegas [VIDEOS]

Debby Ryan y Josh Dun: la propuesta de matrimonio

El compromiso entre los artistas inició en el 2018, año en que el baterista de Twenty One Pilots decidió proponerle nupcias a Debby Ryan.

Debby Ryan y Josh Dun se casaron en Austin (Foto: Instagram)

“Luego de salir en tour, supe que quería hacer la propuesta en Nueva Zelanda (...) Tantas cosas que cayeron en su lugar, y todas se hicieron en el último segundo”, expresó Josh Dun luego de revelar que un familiar tuvo que volar por varias horas para entregar el anillo cinco minutos antes del esperado momento.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.