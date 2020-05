Tres años han pasado desde la fatídica noche en la que el concierto de Ariana Grande se convirtió en el escenario de un lamentable atentado que le quitó la vida a muchos niños y jóvenes ingleses.

La cantante llegó a la ciudad inglesa de Mánchester como parte de su tour Dangerous Woman y al promediar las 10.30 p. m., cuando ya había finalizado la presentación, una bomba detonó en los exteriores del estadio. A pesar del paso del tiempo, la joven artista aún recuerda a las víctimas.

Ariana Grande utilizó su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje a las miles de personas que se vieron afectadas ese día. “Quiero tomarme un momento para reconocer y enviar mi amor a todos los que están sintiendo tristeza y desazón por el aniversario", expresó.

Ariana Grande en Instagram

"No pasa un día en el que esto no me afecte a mí o a todos ustedes. Estaré pensando en ustedes toda la semana. Mi corazón, pensamientos y oraciones están con ustedes siempre”, dijo la intérprete de “One more time”.

One Love: el concierto de benéfico de Ariana Grande tras el atentando en Mánchester

Casi dos semanas después del atentado que le quitó la vida a 22 personas, la intérprete volvió a la ciudad inglesa para ofrecer un concierto y recaudar fondos destinados las familias de las víctimas del bombardeo.

One Love Manchester fue el nombre que recibió el show de Ariana Grande, en el que participaron diferentes artistas internacionales que se solidarizaron con la causa. Miley Cyrus, Pharrell Williams, The Black Eyed Peas, Coldplay y Katy Perry fueron algunos cantantes que se hicieron presentes esa noche.

