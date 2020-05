La cantante Anna Carina Copello se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer detalles sobre su estado de salud, tras haber revelado que tiene coronavirus.

Por medio de un breve mensaje, la intérprete de “Quiero contigo” contó que ya se encuentra mucho más repuesta y que esto es en parte gracias a las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus familiares, amigos y fans.

“Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: ‘El cariño sube las defensas’. Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!”, escribió la hermana de María Pía Copello en Instagram.

Anna Carina Copello informa sobre su estado de salud en Instagram

Al ver dicha publicación, Nicola Porcella, Johanna San Miguel, Anahí de Cárdenas, Ethel Pozo y Brenda Carvalho le dejaron comentarios y emoticones de corazón para expresarle sus mejores deseos a la cantante.

Como se recuerda, hace aproximadamente una semana, Anna Carina Copello contó que se infectó con coronavirus, pese a que nadie en su familia salió de casa durante la cuarentena.

“Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato (síntoma característico del coronavirus, por lo que decidí hacerme el test. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo”, precisó en Instagram.

Mamá de Anna Carina Copello a su hija: “Sé que te recuperarás pronto”

La señora Lucha Copello le envió unas sentidas palabras a su hija Anna Carina Copello para que pueda superar el difícil momento que atraviesa tras haberse contagiado con la COVID-19.

“Adorada hijita, sé que te recuperarás pronto y volverás a ser la chica alegre y cariñosa que tanto te caracteriza. Hoy nos toca estar lejos, pero de corazón estoy contigo siempre, y lo sabes. Todo esto pasará pronto para ser la familia unida que somos. Te amo mucho”, manifestó la progenitora de la cantante por medio de Instagram.