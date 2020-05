Toño Centella descarta tener la COVID-19: “Esto se llama maldad”

El cantante Antonio Wilder Domínguez Vásquez, más conocido en el ambiente artístico como Toño Centella, expresó su malestar al enterarse de que personas inescrupulosas aseguraron en Facebook que él había contraído la COVID-19.

En la publicación engañosa, se dijo que el intérprete de música chicha se encontraba en estado crítico, hecho que preocupó a su familia.

Mediante sus redes sociales, Toño Centella se encargó de desmentir tal información. “Yo no entiendo por qué tanta maldad, esa gente no sabe que yo tengo familia. Mi esposa, mi madre, mis hijos, ellos son los que sufren con tanta maldad”, indicó el artista peruano en Facebook.

El intérprete de “Dónde estás amor” y “Amor de arena” aseguró que por el momento se encuentra bien, ya que ha evitado exponerse.

“De verdad, esto me molesta mucho porque gracias a Dios me encuentro bien de salud, acatando la cuarentena con mi familia y toda esta publicación me hace sentir muy mal. Pero aquí hay un Dios que todo lo ve y él se encargará de esto”, dijo el chichero.

Toño centella

“Por lo pronto yo me siento bien y me encuentro muy bien de salud, centelleros del Perú y del mundo. A Dios, gracias. Pero como les dije, esto se llama maldad”, añadió en su publicación, en la que sus fans se solidarizaron con él.

Toño Centella molesto con publicación falsa

Un usuario en Facebook identificado como Eduardo Gamero aseguró que era vecino de Toño Centella y que, por medio de su expareja, se enteró que el artista se encontraba delicado de salud debido a que se infectó de coronavirus y que todo se complicó por su obesidad.

Toño centella

“Él se encuentra a la espera de oxígeno en el patio del Hospital Dos de mayo con los demás pacientes. Por favor, presidente Vizcarra, vea el caso de Toño Centella, un artista del pueblo”, indicaba la falsa información.