Selena Gomez cambia de look en esta cuarentena

Esta cuarenta no sólo ha servido para reforzar lazos con los que más queremos sino para dar rienda suelta a la creatividad, tal y como ha sucedido con algunas estrellas de Hollywood, que han estrenado looks como el caso de la actriz y cantante Selena Gomez quien sorprendió a sus miles de seguidores con un discreto cambio de peinado, que le sienta muy bien.

La intérprete de “Lose You To Love Me” compartió en Instagram una serie de fotografías de su nueva cabellera que ahora luce unos rizos desenfadados que le dan un toque atrevido.

Además, Selena Gomez escribió a pie de las fotografías, que aprovechó la ocasión para maquillarse de manera muy natural y que su papá notó lo bien que lucía y no dudó en elogiarla con un silbido. Como era de esperarse, las instantáneas recibieron inmediatamente, miles de comentarios con halagos para la exchica Disney que en pocos minutos alcanzó los nueve millones de likes.

Así como Selena Gomez, otra estrella que decidió cambiar de look durante esta pandemia ha sido Miley Cyrus quien a través de sus redes mostró su nuevo corte de cabello hecho nada menos, que por su propia madre.