"Me duele la cabeza porque no entiendo”: Melissa Klug estresada por clases virtuales de sus hijos

La popular ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug reveló que se siente estresada con las clases virtuales que reciben sus hijos menores.

La empresaria confesó que la mayoría de las veces sus pequeños no entienden lo que les enseñan y tiene que convertirse en su profesora.

En la reciente edición de En boca de todos Melissa Klug declaró que tiene que organizarse para poder ayudar a sus hijos con sus clases durante la cuarentena.

“Créeme que estoy super estresada con las clases virtuales, son cuatro en mi casa, dos en universidad y dos en colegio. Todo es en la mañana, las clases son en la mañana. Las tareas no las saben resolver y me tengo que convertir en profesora. Me duele la cabeza porque no entiendo”, expresó.

Magaly Medina envía condolencias a Melissa Klug tras fallecimiento de su padre. Foto: Instagram

PUEDES VER Samahara Lobatón aclara si está embarazada tras fuerte rumor en redes

Melissa Klug envía fuerte mensaje a su hija Samahara Lobatón

En una entrevista para el programa América Hoy, conducido por Ehtel Pozo y Renzo Schuller, Melissa Klug fue cuestionada por la polémica relación que tiene con su hija Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón y Melissa Klug

“La ‘Blanca de Chucuito’ confesó que sufrió mucho por la decisión de su hija; sin embargo, espera que pueda recapacitar. “Sí (sufrí mucho), pero es parte de la vida. Yo también he sido joven”, expresó.

"Ella pensará que tiene muchas personas a su lado, pero no hay nadie como la madre”, se le escuchó decir a la empresaria.