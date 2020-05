Lizbeth Rodríguez, más conocida como la chica Badabun, cumple 25 años y aquí te contamos algunos de los escándalos en los que estuvo involucrada la famosa youtuber mexicana.

El último alboroto de la popular youtuber llegó a través de su enfrentamiento con el cantante mexicano Juan de Dios Pantoja. La influencer mencionó que tenía pruebas de que el artista le había sido infiel la madre de su hija, Kimberly Loaiza.

Tras el rompimiento de una de las parejas más queridas del mundo de YouTube, varios usuarios de las redes sociales atacaron a la exconductora de Exponiendo Infieles por haberse involucrado en esa relación.

La chica Badabun comenzó a recibir críticas tras comentar que Pantoja tuvo relaciones sentimentales con otras personas. Además, Lizbeth Rodríguez también reveló que el cantante se habría involucrado con menores de edad.

Lizbeth Rodríguez vs. Juan de Dios Pantoja

El enfrentamiento entre Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja tuvo tanta repercusión en redes sociales, que los fanáticos de cada uno de los youtubers se enfrentaron dentro del internet.

Con el objetivo de desacreditar las palabras que expuso la exconductora de Exponiendo infieles, los seguidores de JD Pantoja le recordaron uno de sus escándalos más sonados: la infidelidad que cometió contra su expareja Tavo Betancourt.

Los fans del artista mexicano le sacaron en cara a la youtuber mexicana el momento en que se habría involucrado con un ejecutivo de alto rango de Badabum, pese a que ella tenía una relación formal con Betancourt.

Por su parte, Juan de Dios Pantoja comentó que no tenía idea de lo que hablaba la chica Badabun, y justificó que sus ataques se debían a que quería colgarse de su fama. Asimismo, aseguró que Lizbeth Rodríguez no contaba con material para respaldar sus acusaciones de infidelidad.

Kimberly Loaiza responde a Lizbeth Rodríguez

La expareja de JD Pantoja no se quedó atrás y salió a responder por lo que había hecho Lizbeth Rodríguez: presentar capturas y videos en el que supuestamente se observa la infidelidad del cantante mexicano.

Kimberly Loaiza utilizó su canal de YouTube para comentar la sensación que le generó la exconductora de Exponiendo infieles luego que revelara las supuestas pruebas que tenía.

“Estuve mirando todas sus declaraciones y noté que se escuda mucho con el ‘porque soy mujer’. Lizbeth, yo también soy mujer, mi hija es mujer y las chicas del video lo son también. Y eso no te importó, no te importó hacernos daño. No te pagaré con la misma moneda”, confesó también youtuber.

Finalmente, Kimberly Loaiza terminó mencionando que Lizbeth Rodríguez posee un pasado difícil del cual se puede armar una gran polémica. “Tu sabes que tienes un pasado fuerte y se nota que no aprendiste nada de él”, aseveró la youtuber.

Otros escándalos de Lizbeth Rodríguez

La youtuber también ha sido protagonista en otros escándalos que se volvieron virales en las redes sociales. Uno de esos hechos se dio en noviembre de 2019 cuando hizo público una relación con otra mujer.

En aquel entonces, la chica Badabun causó polémica al mencionar en un video que mantendría una relación amorosa por 24 horas con la youtuber Cellegrini.

La exconductora mencionó que lo grabado se hizo con respeto hacia la comunidad LGTBI: "Esto es una representación explícita de lo que puede pasar en un día convencional cuando encuentras al amor de tu vida”, dijo.