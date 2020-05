Jossmery Toledo se pasea en su auto sin permiso de tránsito en plena cuarentena [VIDEO]

En el reciente avance del programa Magaly TV, la firme se captó a la popular ‘Reina del Tik Tok’ Jossmery Toledo burlando el confinamiento social obligatorio por coronavirus.

“Como un perro en su casa, Jossmery Toledo se pasea en su auto por la ciudad sin tener permiso de tránsito en plena cuarentena”, se escucha en el avance.

En el video se puede apreciar a la influencer en la calle sin mascarilla y posteriormente se sube a una camioneta blanca y da un largo paseo en el automovil.

Además, en el avance del programa también se menciona el rompimiento de la relación de la salsera de Daniela Darcourt, luego de que la cantante confesara una crisis sentimental con su bailarín.

Franco Chiesa, expareja de Jossmery Toledo confesó para el programa de Magaly TV, la firme que fue él quien hizo famosa a la expolicía.

“No es que me muera por fama, porque siempre he estado luchando por mis canciones y al final, sin querer, terminé haciéndola famosa a mi exenamorada en vez de a mí mismo”, relató el exnovio de Jossmery Toledo. “La quise ayudar, la volví mediática. Se me fue de las manos, porque en realidad yo le dije al principio, ¿te gustaría ser más influencer? Así que comencé a tomarle fotos y a editar sus videos”, comentó.