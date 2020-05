Josimar se encuentra pasando por un difícil momento en su familia, pues su abuelita paterna acaba de fallecer. El cantante compartió la noticia con todos sus seguidores en Instagram.

Por medio de un extenso mensaje, el salsero contó que acompañó a su abuela en su último día de vida, aunque se negaba a creer que sería la última vez que la vería.

Josimar lleva donativos a familias afectadas por cuarentena y reta a famosos a hacer lo mismo. Foto: Instagram

“Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte no les creí, no podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte, por eso llegué, por eso estuve todo el último día contigo”, relató Josimar Fidel Farfán.

Asimismo, recordó con inmenso cariño que su abuela se haya sentido orgullosa de él y así se lo haya demostrado con las enfermeras. “Dios me dio la oportunidad de cargarte por última vez, de hablar juntos, de reírnos y hasta de bromearle a las enfermeras. No querías dejar de repetirles que yo era tu nieto. Y ellas solo sonreían viendo lo orgullosa que eras, porque así eras tú, orgullosa, fuerte, alegre y coqueta”, escribió en Instagram.

Josimar y su abuelita

Finalmente, Josimar manifestó sentirse agradecido por el hecho de que su abuela ya descansa en paz y dijo que a partir de ahora ella será un ángel en su vida.

PUEDES VER Josimar ofrecerá concierto online por el Día de la Madre

“Te juro que pensé que volveríamos a casa, nos dijiste que estabas bien, nos mentiste mi viejita, pero quizás solo querías ver contentos a tus nietos por última vez. Ahora ya estás junto a tu hijos Tote y Lucho, mi papá y mi tío, pero sobre todo ya estás con tu amado esposo. Bueno, abuela, ¡te vamos a recordar siempre! ¡Mi negrita linda! Ahora sé libre porque ya eres un angelito más que tengo en mi vida, abuela mía. ¡No olvides que siempre te tendré en mi corazón!”, expresó el salsero.