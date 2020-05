Gisela Valcárcel se pronuncia por muerte de su hermana: “Estará conmigo por siempre"

Mediante redes sociales la conductora Gisela Valcárcel se pronunció tras el sensible fallecimiento de su hermana Martha. En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Señito’ publicó una fotografía acompañada de un emotivo mensaje.

“Mi tbt con el que hoy vuelvo a estar con ustedes, es con mi hermosa (por dentro y por fuera) hermana Martha, quien hace dos semanas agarrada de mi mano fue llevada por Jesús a un sueño profundo”, escribió en su red social.

“Ella me dijo tres días antes de su partida que el verdadero amor nunca muere y es cierto, hoy la tengo tan dentro de mí, quizá solo pueden entender esto quienes ya no ven a un ser querido, no la veo, pero está conmigo y así será por siempre”, siguió su mensaje.

Gisela se despide de su hermana. Foto: Instagram.

También se manifestó sobre la pandemia de coronavirus. “Este tiempo nos ha llevado a repensar y replantearnos como humanos. Todos los días alguien parte a la eternidad y podemos estar muy asustados con esta pandemia mundial, pero al mismo tiempo podemos elegir cuidarnos física y mentalmente, tomar pensamientos buenos y agarrarnos de la verdad”, escribió.

Por último, la presentadora de televisión mencionó que, a pesar de las adversidades, se debe seguir adelante con la vida.

Mensaje de Ethel Pozo a la memoria de su tia Martha.

"Estar tristes está permitido, pero no por mucho tiempo, recuerden que la vida es solo un paso, una experiencia, hoy tú y yo debemos seguir escribiendo nuestra historia. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo”, culminó.