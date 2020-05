Gisela Valcarcel anuncia nuevo programa en la televisión

Luego de varios meses lejos de la pantalla, la popular ‘Señito’ Gisela Valcárcel declaró que se encuentra lista para nuevos retos.

En una reciente entrevista para el diario Trome, Gisela Valcárcel reveló que se está en busca del mejor formato para ayudar a los más afectados por la pandemia de coronavirus.

“Estamos reuniéndonos con el equipo vía videollamadas, pero siento que hay algo más. Hoy saldré a varios lugares intentando estar presente para saber qué debo entregar como propuestas para las próximas semanas y luego anunciaremos qué es lo que viene”, aseveró.

Gisela Valcarcel realizó una transmisión en vivo vía Instagram. Foto: Instagram,

Cabe resaltar que el año pasado Gisela Valcárcel se despidió de la pantalla chica con el final de El artista del año". Entre sus proyectos televisivos, estaba la serie “Llauca”.

PUEDES VER Gisela Valcárcel recibió mensaje de apoyo de Rebeca Escribens por muerte de su hermana

Ethel Pozo reconoce los sacrificios de Gisela Valcárcel

Mediante sus redes sociales, la presentadora de América Hoy Ethel Pozo envió un tierno mensaje a su progenitora Gisela Valcárcel por el Día de la Madre.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel

“La historia empieza así mami, tú de 17 años conmigo en brazos. Con un destino incierto pues estabas en La Victoria, un distrito humilde, pero lleno de gente buena y con muchas ganas de salir adelante”, inició su saludo.

“Tu corta edad y tus pocos recursos no impidieron que me dieras todo lo que tus alas pudieron volar. No olvido que no tenias ni para comprarme un tarro de leche o ropa. Ahí nació nuestra historia, cuando lo poco que tenias me lo dabas a mí”, continuó su publicación.