Carla Tello baja 18 kilos: “Llegué a mi peso universitario, volví a sentirme yo”

Mediante sus redes sociales, la periodista Carla Tello mostró su antes y después en una publicación, luego de revelar que a fines del año pasado subió de peso considerablemente.

“En diciembre del 2019 había llegado a mi peso máximo sin darme siquiera cuenta. Los antojitos, las salidas, la ansiedad, habían hecho que tenga pésimos hábitos alimenticios”, contó la periodista en Instagram.

Carla Tello confiesa, en su publicación del 20 de mayo, que creía que no regresaría a su contextura y que se iba a ver menos joven. “Pensé que hacer dieta era un ‘sacrificio’ de un mes. Y cuando no llegaba a mi peso deseado ‘pecaba’ con más fuerza. Siempre pensé que jamás llegaría a mi peso de la universidad y que ya estaba condenada a verme mayor de lo que realmente soy”, confesó.

La exesposa de Junior Silva, el popular ‘Pollo Gordo’, sostuvo que después de mucho cambió de parecer. “Pero cuando se me cambió el chip, aprendí a comer, a hacer ejercicio y a relacionarme mejor con la comida, ocurrió el ‘milagro’ que esperaba (antes pensaba que a través de pastillas y dietas mágicas)”.

Carla Tello

Después de balancear su alimentación y a hacer ejercicios, Tello asegura que volvió a su peso de cuando era una universitaria, por lo que se deshizo de su ropa ancha.

“Volví a sentirme yo... me empezó a quedar ropa que me resistía a botar y hoy boto mi ropa de gordi que no quiero ver más”, resaltó Carla Tello en Instagram.

Carla Tello

Por último, la comunicadora de Canal N descartó que haya pasado por el quirófano, como son los casos de otras famosas peruanas. “Por enésima vez, no me operé, solo estoy en el aprendizaje de comer sano desde enero de este año. Ya voy casi 18 kg menos, comiendo buenazo”, concluyó en sus redes sociales.

Carla Tello recibe halagos en redes sociales

Los elogios de sus fanáticos en Instagram no se hicieron esperar. “Te ves increíble! Y sé bien lo que te ha costado. Te quiero, gordi”. “Siempre luciste y luces guapa. Lo podemos asegurar, la foto de la derecha fue cuando nos visitaste al spa” y “¡Carlita, súper! Comer sano es sencillo y deli. Sí te ves más chibola! ¡Brindis por ello!”, son algunos de los comentarios sobre su nueva anatomía.