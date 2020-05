Anahí de Cárdenas sobre las mascotas: “Tienen importancia en el proceso de recuperación”

La modelo Anahí de Cárdenas publicó en su cuenta de Instagram una nueva imagen donde se deja ver acompañada de sus 4 gatos.

“¡La tropa unida jamás será vencida! No me cansaré de decir el papel tan importante que tiene nuestras mascotas (hijos) en los procesos de recuperación médica”, escribió en sus primeras líneas de su nueva descripción.

Al mismo tiempo, la actriz peruana detalló la importancia que estos felinos tiene en su proceso de vencer el cáncer de mama que padece. “Estos bichos, su amor, el compartir el mismo espacio, su compañía, es una de las causas más grandes de mi pronta recuperación”, dijo.

“Pero para que te den amor, hay que darles amor siempre. Dedicarles tiempo, cuidarlos, para que ellos nos cuiden a nosotros. No es gratis. Si uno maltrata a un animal, le pega o le grita, el animal no entiende, solo entiende la agresión”, indicó Anahí de Cárdenas.

De la misma manera, la intérprete de No me digas solterona señaló porque algunos de estos animales presentan diferentes comportamientos. “Eso ocasiona que se defienda, por miedo. Los animales no son malos por naturaleza, son las circunstancias las que los moldean”, precisó la actriz nacional.

“Por tanto, si tu perro no aprende o no entiende, no es culpa del perro, es la falta de experiencia o poca paciencia para enseñar del dueño. Lee, infórmate, aprende. Nadie nace sabiendo. ¡Refuerzo positivo siempre! Paciencia, dedicación y mucho mucho mucho amor #mascotas #hijosdecuatropatas #gatosyperros #amor #animalesdecompañia #terapia”, escribió en su red social.

