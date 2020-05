Sergio George habla sobre la salud de Yahaira luego de que Farfán diera positivo a la COVID-19

Luego de que se anunciara que el futbolista Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus, muchos seguidores de la cantante de salsa Yahaira Plasencia se mostraron preocupados en las redes sociales.

Esto debido a que el seleccionado peruano y la ‘Reina del totó’ están pasando juntos la cuarentena en Rusia.

El productor musical Sergio George, quien trabaja con la salsera, reveló que se comunicó con Yahaira Plasencia y ella le contó en qué estado está su salud.

“Ella está bien. Cuando hablo con Yahaira es totalmente de música. En cosas personales, no me meto mucho”, expresó Sergio George durante una entrevista con el programa Magaly TV, la firme

Luego, la presentadora Magaly Medina le consultó si la cantante de salsa también se había sometido a la prueba de descarte del coronavirus, pues se encuentra conviviendo con el futbolista.

En respuesta, el músico estadounidense aseguró que Yahaira Plasencia no le brindó mayores detalles. "Honestamente, no le he preguntado (sobre si Yahaira pasó por una prueba de COVID-19). Hable con ella ayer y ella está muy bien. Ella está ansiosa por grabar”, señaló Sergio George.

Por otro lado, reveló que ella no le comunicó que iría de viaje a Rusia. “No sabía que iba para allá, no es mi decisión. Mi decisión es que grabe, pero en Moscú no hay estudios abiertos, pero que grabe donde sea”, dijo.

Sobre el nuevo proyecto musical que planea con la popular salsera, el productor aseguró que desea que Yahaira Plasencia empiece a grabar el tema si es posible en el lejano país.