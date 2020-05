Magaly Medina expone denuncias a Yaqoob Mubarak por no cumplir con ayuda prometida

Magaly Medina presentó un informe donde da voz a tres personas que acusan a Yaqoob Mubarak de no haber cumplido con la ayuda que les ofreció en algún momento.

El primer caso que expuso es sobre un albergue de ancianos ‘Los Martincitos’ de Villa el Salvador, donde su director Tony Palomino, precisa que el empresario árabe no ha respondido a su compromiso con dicho establecimiento.

“Cuando entró a la cocina (Mubarak), las señoras y el equipo, vio y nos preguntó, ‘¿Qué es lo que necesitan?’. Lo primero que necesitamos es la cámara frigorífica, en ese momento él dijo ‘en esta semana van a tenerla’. Inclusive él mismo vio el lugar donde se iba a poner. Lo hicimos pasear por todo el local que es una de las primeras construcciones y está deteriorado, entonces el dijo: ‘Yo voy a apoyar en construir ese local’. Desapareció y desde ese día nunca más supimos nada”, sostuvo Palomino.

De la misma manera, el empresario árabe habría roto las ilusiones de Eder Campos, un joven de 25 años que padece de fibrosis pulmonar, quién viajó desde Piura para recibir ayuda de Mubarak.

“Él (Yaqook Mubarak) me dijo que me iba a apoyar en el lugar donde yo vivo. Yo fui en una silla de ruedas que era prestada, yo le comenté también y me dijo: ‘No te preocupes, nosotros te vamos a comprar una silla eléctrica’. Me dijeron que no me preocupase que ellos me van a apoyar en mi proceso de mi transplante, hasta llevarme a los Estados Unidos a ponerme los dos pulmones", aseveró Campos, quien no volvió a saber nada de él.

Asimismo, existe el caso de Sophia Claudia Medina, quien hace labor social desde hace más de cinco años; es parte de la fundación “Voluntarios de corazón", la cual brinda ayuda a perros, niños y ancianos. Ella contó que Yaqoob Mubarak y su amigo mexicano Gilberto Rosas, se comprometieron a pagar un monto a beneficio de la fundación; sin embargo, nunca cumplieron.

“Gilberto, dijo: 'Págale tú porque Yaqoob ha autorizado y yo te lo voy a entregar una vez llegando al hotel, te lo voy a devolver (...) Espero que él se comunique y reembolse la cantidad de dinero que fue pagada”, informó Sophia Claudia Medina.

