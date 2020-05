Ximena Moral, una de las figuras más importantes dentro de las redes sociales, se convirtió en tendencia en las últimas horas debido a una serie de acusaciones que se difundieron a través de Twitter.

Usuarios de la plataforma pusieron en tela de juicio la creatividad de la joven modelo y realizaron fuertes denuncias que podrían atentar contra el prestigio y la carrera de esta artista del mundo digital.

Pero, ¿quién es Ximena Moral? La influencer nació en julio del 1994 y desde pequeña mostró gusto por la moda. Se enamoró del maquillaje a los 13 años y fue en ese entonces que decidió que esa sería su carrera en un futuro.

Sin embargo, luego de crear sus primeras cuentas de redes sociales, y de llamar la atención de muchos usuarios , decidió expandir sus intereses y comenzó a enfocarse en temas de belleza y cuidado personal.

Fue enamorada del exintegrante de Ádammo Diego Ubierna y junto a él tuvo un hijo. Actualmente comparte contenido para Instagram y YouTube, plataformas donde tiene más de 300.000 seguidores. Además es imagen de conocidas marcas de ropa, maquillaje y accesorios.

¿Por qué Ximena Moral es tendencia en redes sociales?

Usuarios de Twitter denunciaron a la influencer de copiar contenido para sus cuentas y beneficiarse económicamente de la ‘creatividad’ de otros creadores digitales.

Se reportó que Ximena Moral se inspira en imágenes de otras modelos para realizar sus ‘posts’, coloca fotografías que no eran de su propiedad e incluso copia mensajes para luego dedicarlas a su hijo.

Ximena Moral se pronuncia ante acusaciones por plagio

Luego de convertirse en una de las principales tendencias, y ante el pedido de sus seguidores, la influencer peruana decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram.

Ximena Moral no dio su descargo ante las denuncias por plagio de contenido, pero indicó que se tomará un tiempo alejada de las plataformas.

“Hay muchas cosas de las que me acusan que no son ciertas y el hecho que tenga cierta cantidad de seguidores no hace que yo no tenga sentimientos (...) Les prometo que cuando regrese vamos a poder conversar bien, les voy a aclarar esta situación", indicó.

