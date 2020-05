Stephanie Cayo presenta tráiler de película con Mel Gibson: “Estoy muy emocionada” [VIDEO]

Stephanie Cayo compartió en redes sociales su orgullo por trabajar junto a Mel Gibson en la película Force of Nature, cuyo trailer fue lanzado recientemente. La actriz peruana expresó su emoción por el próximo estreno de la cinta este 30 de junio.

En dicha producción cinematográfica, la menor de las hermanas Cayo interpreta uno de los roles principales y comparte varias escenas con el reconocido actor de Hollywood.

“¡Estoy muy emocionada! Muy contenta de haber trabajado con este team. Force of Nature se estrena el 30 de junio", escribió Stephanie Cayo en la plataforma social y de este modo comunicó que la película llegará muy pronto a las plataformas digitales on demand.

Stephanie Cayo en Instagram

En la cinta, la artista interpreta a una oficial de la policía, y junto a Mel Gibson intentarán detener un millonario robo durante el violento paso de un huracán de categoría 5.

Este no es el único detalle sobre la producción que la artista peruana ha compartido en redes sociales. En julio del 2019 difundió una imagen junto al actor, en la que resaltó sus cualidades.

Stephanie Cayo en Instagram

“Hoy terminamos la primera semana de filmación y he tenido la fortuna de conocer a este hombre que es único, apasionado, brillante y puro corazón como todo lo que hace”, escribió en Instagram.

Stephanie Cayo agradece apoyo de seguidores por su película junto a Mel Gibson

Luego de publicar en Instagram el trailer oficial de Force of Nature, la actriz peruana expresó emoción y gratitud ante las diversas muestras de apoyo que ha venido recibiendo en la plataforma social.

“Gracias por sus mensajes tan bonitos, me llenan de orgullo y me siento acompañada (...) y que ustedes se sientan representados de que haya una peruana ahí, me pone muy contenta”, dijo Stephanie Cayo.

