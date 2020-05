Eugenio Derbez se encuentra en el ojo público una vez más luego que su hijo, Vadhir Derbez, revelara a través de su canal de Youtube cómo el artista mexicano le fue infiel a su madre con la actriz Victoria Ruffo.

En la entrevista, la mamá de Vadhir contó las razones exactas que produjeron su separación del actor en el año 1991. Hoy, 25 años después de aquel hecho, ella reveló que actualmente mantiene una relación de 'hermanos’ con Eugenio Derbez.

¿Quién es la mamá de de Vadhir Derbez?

Según las recientes revelaciones, la mamá de Vadhir Derbez es la actriz Silvana Prince, ella conoció a Eugenio Derbez en un concurso de belleza en Puebla, donde lo confundió con un mago.

“Me pidió mi teléfono, yo salí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, confesó Silvana Prince, quién sostuvo que su relación con el actor mexicano fue muy intensa.

Vadhir Derbez realizó una entrevista a su madre, Silvana Prince, en su canal de Youtube. Foto: Internet.

Cuando la actriz y cantante se refirió a su ruptura con Derbez, aseguró que esto se produció luego de que el protagonista de la película ‘No se aceptan devoluciones’, se involucrara con Victoria Ruffo.

Para Silvana Prince, el encuentro entre ambos actores se dio durante una función especial de un show que ella y el artista mexicano tenían a cargo. Sin embargo, no pudo asistir a este evento porque estaba en pleno proceso de gestación y faltaba un mes para que diera a luz.

"Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, cuenta Silvana Prince.

Cabe destacar que al poco tiempo del encuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, esta quedó embarazada del hermano de Vadhir Derbez: José Eduardo Derbez.

Vadhir Derbez es hijo del actor mexicano, Eugenio Derbez.

En la entrevista, el hijo de Silvana Prince le preguntó sobre la diferencia de edad que hay entre él y su hermano, a lo que la expareja de Eugenio Derbez le contestó: “Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

La versión de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sobre cómo se conocieron

Hace unas semanas, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo contaron que el encuentro que ambos tuvieron fue gracias a la madre del artista mexicano, Silvia Derbez. Ambas trabajaron en la telenovela Simplemente María.

No obstante, ambos actores mencionaron dos versiones diferentes sobre aquel acontecimiento: Ruffo mencionó que el actor fue muy coqueto con ella; mientras que Derbez narró que fue la propia actriz quien lo buscó insistentemente y finalmente tuvieron una cita romántica.