Hermano de Pold Gastelo se quiebra al contar cómo lo cuidó antes de entrar a UCI

El actor Pold Gastelo y sus dos hermanos dieron positivo al coronavirus. El artista peruano se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que su salud está en estado crítico.

Durante una entrevista con Mujeres al mando, Percy Gastelo, hermano del actor, se quebró al contar cómo cuidó de su hermano antes de ser internado en la clínica.

El estilista se encuentra en el Hospital Sabogal en el Callao internado también por COVID-19.

“Apoyé a Pold, le traté de bajar la fiebre con paños, le dije ‘vas a dormir conmigo en mi sala’. Se mejoró a las 7 de la mañana, me fui a descansar y a las 10 de la mañana, me llaman (y me dicen) que mi otro hermano se estaba asfixiando”, contó Percy Gastelo.

Luego, relató cómo recibió la noticia de que el actor fue llevado a emergencia. “Me llaman (explicando) que Pold estaba haciendo fiebre de 40 grados a las diez de la noche. En ese momento no hay amigos, no hay serenazgo, no hay ambulancia no hay nada, y yo estaba por el cuarto día (de hospitalización) (sic)”, afirmó.

Según el hermano de Pold Gastelo, él empezó a sentir los síntomas hace 14 días y se aisló. Pero su situación empeoró.

“Él hizo mucho por mí porque él me trajo aquí a emergencia y a finales también se lo tuvieron que llevar a él. El pobre se estaba encargando de todos estos problemas, pero ya no soportó más y tuvo que ser internado en UCI”, expresó el estilista peruano.

Cabe resaltar que la familia del actor se ha visto perjudicada por la COVID-19. “Fuimos tres hermanos infectados y bueno solamente con la gracia de Dios estamos avanzando en todo esto”, agradeció.