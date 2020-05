Mayra Goñi a Amy G: “Discúlpame si en algún momento he ocasionado algo mal en ti”

Tras la polémica desatada hace unos días, Mayra Goñi decidió disculparse con Amy Gutiérrez, a través de sus redes sociales. La cantante, en su cuenta oficial de Instagram, al saber que la salsera está expuesta a una serie de ataques por lo ocurrido, optó por pedirle disculpas públicas.

“Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste", indicó la actriz en su publicación.

Cabe resaltar que la semana pasada, Goñi reveló que la exintegrante de You Salsa hizo un comentario desafortunado, mientras participaba con Nesty en ‘El dúo perfecto’. Indicó que ello la decepcionó y fue la causa de la ruptura de su amistad.

"Fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, contó Goñi según el diario Trome.

Mayra Goñi rompe su amistad con Amy G

Al parecer, la novia del cantante urbano ya no quiere seguir con dicho escándalo y pide a todos los internautas que no manifiesten comportamientos en contra de Amy Gutiérrez.

Sin embargo, reveló que hace unos días tuvo una conversación con su examiga para aclarar la situación, sin embargo le sorprendió que parezca en un programa de televisión hablando del tema.

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la ultima vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada. Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”, indicó.

Mayra Goñi Foto: Instagram

Finalmente, reiteró que el comentario que hizo Ami G fue desafortunado.

“En ningún momento tuve un adjetivo calificativo hacia su persona, simplemente di mi opinión a un comentario que ella hizo en algún momento y que me pareció desafortunado viniendo de una amiga”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.