El martes 19 de mayo Juliana Oxenford confirmó que se encuentra en la dulce espera y que su hija María tendrá un hermanito. Muchas figuras públicas inmediatamente felicitaron la buena nueva, entre ellas Magaly Medina.

Ante ello, la periodista le abrió las puertas de su casa a las cámaras de la popular ‘Urraca’ y reveló algunos detalles de los primeros meses de su gestación. ´Precisó que a diferencia de su primer embarazo, este le ha causado mayores malestares.

PUEDES VER Juliana Oxenford confirma embarazo por segunda vez con tierna publicación

“Este es más fregado. Con María nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos. Los primeros meses han sido fuertes (de su segundo embarazo) porque vomitaba, vomitaba y vomitaba, me sentía muy mal. Sí (tengo antojos), por ahí el chocolate”, contó la conductora de ATV noticias al estilo Juliana.

Asimismo, confesó que no tenía en mente tener otro bebé.

“Yo la verdad no calculaba tener otro hijo, o sea yo feliz con una. Nunca viví con esa idea de que porque tengo una (hija) tengo que darle un hermanito”, sostuvo.

Juliana Oxenford Foto: Instagram

Además, Juliana Oxenford dijo que está muy emocionada e ilusionada porque ya está confirmado que el bebé que viene en camino será un varoncito.

“Antes de María, yo siempre decía: ‘No me imagino con una hija mujer, me imagino con un hombre. Jugando trompo, jugando fútbol con los amiguitos’. Me imaginé mamá de un hombre, bueno uno por amor se va adaptando. Va buscando nuevas modalidades de vida, nuevos talentos que quizás tenías escondidos”, expresó.

Finalmente, Magaly Medina felicitó a su compañera del canal y le envió muchas vibras positivas. “Nosotros desde aquí le deseamos muchas felicidades”, concluyó.