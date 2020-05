Usuaria le falta el respeto a Jossmery Toledo y ella le da contundente respuesta

¡No se queda callada! Jossmery Toledo es un personaje muy asiduo a sus redes sociales. Ella comparte curiosos y sensuales videos, como también rutinas de ejercicios para que sus seguidores se mantengan en forma.

Sin embargo, la popular ‘Reina del Tik Tok’, en reiteradas oportunidades, ha sido criticada por ciertos detractores que opinan sobre su vida personal.

Si bien la expolicía no suele responder a dichos usuarios, este vez hubo un comentario que desató su furia. Toledo no dudó en dar una contundente respuesta a este ataque, reacción que fue compartida por Rodrigo González.

Una internauta puso en tela de juicio la vida amorosa de Jossmery Toledo. “Señorita por dónde pues. Una señorita no va de cama en cama”, escribió.

Ante ello, la modelo acalló todos los rumores acerca de su vida sentimental.

“¿Y tú cómo sabes eso? ¿A ti te consta? Yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos. Aparte, si salgo con alguien más o no, ¿a ti te suma? ¿Tú siendo soltera no sales con quien se te da la gana? Y no te preocupes ya que te encanta los chismes malos, como a mucha gente, cuando tenga relación lo diré, para que no sean especulaciones o ampay”, escribió la chica TikTok.

El popular ‘Peluchín’ no podía dejar pasar por alto dicho episodio y compartió el intercambio de palabras en sus historias de Instagram.