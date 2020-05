Sofía Franco lideró la secuencia de ayuda social en el magacín En boca de todos. La conductora de televisión se conmovió al escuchar el caso de una madre de familia que vivía junto a sus tres hijos dentro de una combi.

Durante la emisión de este martes del programa de América TV, se presentó este sensible caso. La mujer mencionó que no tienen los recursos suficientes para poder sacar adelante a sus hijos, y por tal motivo, tuvo que llevar a vivir a sus niños en este medio de transporte.

La conductora de televisión se quebró al escuchar el caso de una madre de familia y sus tres hijos. Foto: Archivo.

"Me da mucha vergüenza por lo que estamos pasando, me duele mucho estar así junto a mis hijos, ellos no van al colegio y no pueden avanzar tareas. Todos los días es lo mismo porque no tenemos dinero para alquilar un cuarto”, expresó la madre de familia.

Al escuchar las palabras de la señora, Sofía Franco no pudo evitar quebrarse en medio del enlace en vivo. “No llores por favor, me parte el alma ver cómo estás viviendo... el presidente ha dicho que debemos lavarnos las manos de forma permanente, pero cómo se hace acá”, dijo la conductora.

Tras presenciar el hecho, la producción de En boca de todos prometió llevar ayuda a esta familia para que no puedan pasar hambre durante esta crisis por la pandemia del coronavirus.

La empresaria ha estado acompañando al programa para solidarizarse con los más necesitados en esta crisis sanitaria. En un enlace en vivo mostró las donaciones para una familia que vive en Carabayllo.

