Rosángela Espinoza se sometió a prueba rápida para COVID-19 tras sufrir de tos

La chica reality Rosángela Espinoza se comunicó con sus seguidores de Instagram para comentarles lo asustada que ha estado tras creer que era portadora del coronavirus.

“Hago las compras, recibo paquetes, tengo contacto con las personas de afuera; además, voy al supermercado. Quiero agregar que la semana pasada tuve un poco de tos, entonces me sugestioné y dije ‘puede ser COVID-19”, se le escucha decir en su video.

Incluso, la integrante de Esto es Guerra comentó que decidió someterse a una prueba rápida para descartar que sea portadora del virus. “Decidí hacerme la prueba de la COVID-19 para evitar contagiar a los demás, hoy me hicieron la prueba, me tomaron muestra y salió negativo”, dijo Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

En el mismo material audiovisual, la popular ‘Chica selfie’ indicó que se encuentra bien de salud. Asimismo, detalló que no le hicieron la prueba molecular porque no presenta los síntomas del coronavirus (salvo la tos).

“Quería compartir con ustedes esta noticia, estoy tranquila, ya no tengo tos, no tengo fiebre. Llamé y me dijeron que no me pueden hacer la prueba molecular porque no tengo síntomas”, comentó la modelo.

Como se sabe, durante estos días de cuarentena, la chica reality no ha dejado de informar a todos sus seguidores cómo va el avance en sus estudios sobre su carrera de Marketing.

Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

“Quiero compartir con mi gente bonita esta alegría que siento de haber culminado con éxito el primer módulo del noveno ciclo. Cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño”, contó.

