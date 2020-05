Aún existen miles de enfermedades poco conocidas o que con el tiempo se van descubriendo. Las celebridades tampoco son ajenas de estos males y, a pesar de los recursos económicos que gozan, no los pueden evitar. Este es el caso de Natalia Oreiro, quien en una entrevista pasada contó todo lo que padeció.

En 2018, la actriz y cantante argentina de 43 años confesó que sufría de una rara enfermedad llamada misofonía, un trastorno neurológico en el que ciertos ruidos pueden provocar altos niveles de ansiedad, disgusto, ira extrema y miedo.

Natalia Oreiro en qué consiste la misofonía, el raro trastorno auditivo que sufre la cantante

“Se llama misofonía, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7 % de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura”, explicó la reconocida artista en una entrevista con Santiago Del Moro en Juntos podemos lograrlo.

Asimismo, Natalia Oreiro precisó cuáles son los sonidos que no soporta y la alteran: “El chicle para mí es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo, por ejemplo, me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares”, contó.

Además, Natalia Oreiro detalló los síntomas que siente cada vez que se enfrenta a uno de estos sonidos molestos para ella: “Ansiedad, palpitación, sudor frío”, enumeró.

También recordó que cuando le tomaban exámenes en el colegio debía cambiarse de aula porque los ruidos le impedían concentrarse.

¿A qué se edad se presentan los síntomas de misofonía?

La enfermedad puede manifestarse cuando la persona está entre los 10 y los 12 años. Los sonidos más molestos están vinculados con la respiración y la alimentación. En general, el paciente se irrita cuando una persona cercana hace ruido.

Cabe mencionar que la misofonía también es conocida como Síndrome de Sensibilidad Selectiva al Sonido (SSS), que se refiera a cuando esta hipersensibilidad responde a sonidos por debajo de una conversación normal (de entre 40 y 50 decibelios).

Natalia Oreiro en qué consiste la misofonía, el raro trastorno auditivo que sufre la cantante

