Kike Suero: abogado de Geraldine Quezada se pronuncia tras liberación del cómico

Kike Suero fue liberado horas después de ser detenido por la Policía tras ser denunciado por tocamientos indebidos a su hija. El Ministerio Público había iniciado una investigación preliminar contra el humorista de América TV, sin embargo, la falta de pruebas hizo que su calidad de reo sea invalidad.

Al respecto, su denunciante y expareja, se pronunció por medio de su abogado. La madre de la hija del comediante no declaró personalmente, pero dejó en claro que seguirá luchando con el juzgado para pasar de un proceso familiar a uno penal.

Según el informe de Magaly TV, la firme, Geraldine Quezada se mostró indignada por esta liberación. Las cámaras del programa la captaron en el juzgado de familia de Lima Norte para insistir en la continuidad de la denuncia.

"La norma regula hasta 15 años cuando se hace tocamientos indebidos a un menor de 14 años. A nosotros nos sorprende que las autoridades hayan facilitado esto para que el señor salga libre. Esto es lo que nos indigna, esta irregularidad procesal", sostiene el abogado.

El defensor de la expareja del humorista detalló que no cesará con el proceso judicial por tocamientos indebidos a su menor hija.

Así también, en un breve diálogo, la misma Geraldine Quezada aclaró que no lo hace “por despecho ni por venganza”, pues reiteró que ambos no mantienen algún tipo de relación.

Cabe señalar que Kike Suero, luego de ser liberado, salió al frente a dar su versión de los hechos. En sus declaraciones, desmintió las acusaciones en su contra.

“Yo estuve tomando el sábado un vinito hasta las 10 de la noche, y a las 5:30 de la mañana del domingo me levantan dos efectivos policiales. No sabía qué estaba pasando y me piden que los acompañe porque había estado bebiendo alcohol. Cuando llegué a la comisaría recién me entero de todo”, dijo a El Popular.

“Mis hijos son lo que más quiero en mi vida, yo he trabajado con niños, los adoro. Tal vez no soy el papá que quisiera ser, pero jamás he tenido un comportamiento así. Yo doy la vida por mis hijos”, añadió.

