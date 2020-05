En los últimos meses, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han causado controversia por el supuesto exceso de cariño y amor del cantante a su esposa de 22 años.

En medio de esta polémica, Alejandro Sanz hizo un comentario inofensivo a la hija de Ricardo Montaner y desató una nueva polémica en redes sociales.

Evaluna Montaner Alejandro Sanz desata la polémica en Instagram por comentario a la esposa de Camilo Echeverry

Resulta que Evaluna compartió hace exactamente una semana unas fotografías en Instagram donde se veía disfrutando del mar y usando ropa de baño.

“Queendom”, fue la palabra que utilizó para describir a las imágenes, la cuales superaron el millón de “me gusta”. Sin embargo, el cantautor español también quiso ser partícipe de eso y le comentó lo siguiente: “Actitud”, mensaje que tuvo más de 700 “likes” y que atrajo muchas respuestas ofensivas hacia la esposa de Camilo Echeverry.

Evaluna Montaner Alejandro Sanz desata la polémica en Instagram por comentario a la esposa de Camilo Echeverry

Una seguidora respondió el post de Alejandro Sanz y se desató toda la polémica. “Lo único que tiene. Aparte de la cara de amargada y arrugada, parece una vieja chiquita”, escribió la usuaria sobre Evaluna, quien respondió a las constantes críticas por el exceso de cariño de su pareja.

De inmediato, los fans de la jovencita salieron en su defensa. “¿Y eso?”. “Qué veneno destilas, lo que abunda en tu corazón sale por tu boca”. “¿Qué?”. “¿En qué te beneficia” ?, reclamaron los seguidores a la usuaria.

Evaluna Montaner: Alejandro Sanz desata la polémica en Instagram por comentario a la esposa de Camilo Echeverry

Por otra parte, algunos fans solo manifestaron su emoción por el mensaje de Alejandro Sanz a Evaluna Montaner.

“Que suerte la de Evaluna”. “Me va a dar algo”. “Quiero ser Evaluna en este momento”. “Esto no le gusta a Camilo”, comentaron.

Evaluna asegura que vive una “luna de miel” con Camilo

A inicios de mayo, Evaluna Montaner compartió un extenso texto donde aseguró que ella vive una “luna de miel” desde que inició su romance con Camilo.

“Hace 5 años estoy en etapa de luna de miel con Camilo. Desde que empezamos a salir me decían que esa etapa se terminaba. (Me lo siguen diciendo). Yo no creo que eso tiene que ser así. Yo escojo vivir siempre con mariposas. Siempre nacen mariposas nuevas. Cada vez hay más y más fuertes. Son diferentes a las de hace 5 años, pero aquí están. Todos los días acompañando nuestra luna de miel”, escribió en su publicación.

Evaluna asegura que vive una “luna de miel” con Camilo

