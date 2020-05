Eduardo Yáñez tras la muerte de su madre: “Ya no cuento con una familia” [VIDEO]

Eduardo Yáñez mantuvo una conversación con su amiga María Conchita Alonso a través de una transmisión en vivo por redes sociales. En la charla, el conocido actor mexicano de 59 años habló sobre el profundo dolor que le causó la muerte de su madre María Eugenia Luévano, quien perdió la vida el pasado mes de febrero.

Asimismo, el protagonista de Destilando amor, quien hace poco respondió a críticas por su sobrepeso, se tomó un tiempo para reflexionar sobre las cosas que realmente importan a raíz de la pandemia por el coronavirus.

Lamadre de Eduardo Yáñez falleció a los 82 años.

''Ahora con la cuarentena mucha gente se ha dado cuenta de cuánto deben amar a sus seres queridos, yo perdí a mi madre hace un mes y ahora más que nunca en la vida me doy cuenta de lo que ella era para mí, de la falta que me hace, o sea, tantos años de tenerla y jamás supe cuánta falta me iba a hacer, hasta que sucedió'', contó el actor a María Conchita Alonso.

Además, Eduardo Yáñez aseguró que, tras la partida de su madre, él ya no tiene familia, ya que vive alejado de todos.

"Esto me ha dado la oportunidad de encontrarme a mí mismo, ser más condescendiente conmigo, porque soy muy exigente. Es un momento que ya no cuento con una familia; mi hijo y yo estamos muy distanciados, y más me aferro a mi trabajo, y de alguna forma envidio, pero veo con buenos ojos a todas las demás familias y solo me queda decirles: júntense más, quiéranse más”, agregó.

Aprovechando la conversación, María Conchita Alonso se tomó unos minutos para aclarar que ella jamás tuvo una relación amorosa con Eduardo Yáñez.

“Yo sé quién eres, sé tu corazón, nunca hemos sido pareja en la vida real, pero hemos conversado mucho y compartido bastante”.

Eduardo Yáñez sobre su madre: “Me quería casar con ella”

En noviembre pasado, Eduardo Yáñez levantó la polémica al señalar que estuvo profundamente enamorado de su madre María Eugenia Luévano.

“Es una mujer del cual yo estuve enamorado. La veía como mujer. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”, comentó el actor.

