Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, aclaró los fuertes rumores sobre un posible embarazo en plena cuarentena.

La joven influencer se mostró indignada tras las declaraciones del periodista Samuel Suárez, quien dirige Instarándula, una cuenta de noticias de la farándula peruana.

“No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, expresó el comunicador. Este también fue parte de Mujeres al mando, donde hablaba sobre lo último en las redes sociales.

Samahara Lobatón

Sin embargo, el fuerte rumor fue desmentido por la misma hija de Melissa Klug, quien abandonó la casa de la empresaria y ya convive con su enamorado Youna.

A través de una publicación en Instagram, Samahara Lobatón cuestionó a los portales de noticias que pusieron en duda su estado.

“Es como la quinta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse?. El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras... no se inventen! Gracias”, escribió la joven.

Samahara Lobatón aclara si está embarazada tras fuerte rumor en redes.

Cabe destacar que Melissa Klug y su hija se encuentran distanciadas debido a la cuarentena y al escándalo que protagonizaron en 2019, donde Samahara Lobatón se mostró en desacuerdo con las críticas de su madre al futbolista Jefferson Farfán.

