Megan Fox y Brian Austin Green se separan luego de 10 años de matrimonio

Una historia de amor llegó a su fin en Hollywood. Este lunes el actor estadounidense, Brian Austin Green, anunció su separación de la actriz Megan Fox, con quien mantuvo una relación de 10 años y tiene tres hijos.

El actor de 46 años dio a conocer esta información en su podcast “...with Brian Austin Green”. “Siempre la querré. [...] sé que ella siempre me querrá y sé que lo que respecta a la familia que hemos construido es todo muy especial”, expresó el también productor de cine.

Sin embargo, Green no escatimó en revelar que fue Megan, quien tomó la decisión. “Ella dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más como yo y que me gustaba más esa experiencia y creo que podría ser algo que valga la pena probar para mí’”, añadió.

Asimismo, detalló que todo esto le sorprendió, pero que jamás se enfadó con ella. Tras esto, conversaron y fue Megan, quien tomó la opción del distanciamiento.

Para la prensa de espectáculos esta ruptura estaría ligada a unas fotografías tomadas por unos paparazzi, en donde se ve a Megan Fox junto al rapero Machine Gun Kelly en Los Ángeles, poco antes del inicio del confinamiento por el nuevo coronavirus en los Estados Unidos.

Cabe recordar que ya en el 2015 la pareja había tramitado su divorcio, pero el anuncio de un nuevo embarazo de Fox hizo que ambos retomaran la relación. El matrimonio tiene tres hijos: Noah (7), Bodhi (6) y Journey (3).