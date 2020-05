Laura Bozzo: “Dejé Tv Azteca por culpa de Pati Chapoy”

Según ha revelado Laura Bozzo al programa mexicano El minuto que cambió mi destino, el motivo principal por el que dejó de trabajar en Tv Azteca, fue su archienemiga Pati Chapoy de quien dijo, recibió malos tratos por celos a su alto rating.

Para Bozzo su ingreso a Azteca significó toda una revolución por la alta sintonía, pero que ese éxito fue el motivo de que se ganara como enemiga a Pati Chapoy. “Me sacan en Azteca América para Estados Unidos y causé una revolución. El éxito era increíble. Salgo en el 13 y causé una revolución, porque los ratings en ese entonces eran una cosa impensada. Pero, si bien tenía rating impensados, tenía de enemiga o de alguien que me detestaba, a la mujer más poderosa de Azteca, que entonces me tenía en una oficinita que tenía hasta los muebles rotos”, contó.

¿Pati Chapoy, le hizo la vida imposible a Laura Bozzo?

“Yo no tengo nada contra ella (Pati Chapoy) y que Dios la bendiga y todo lo demás. Lo digo de corazón, que le vaya bien. Pero que tontería, si pudimos haber hecho muy buena mancuerna. Esa rivalidad de conductoras en canales lo vine a aprender acá. Yo no conocía eso de llegar a una cadena y que quieran cortarte, chavetearte y matarte. Nunca había vivido esa experiencia”, afirmó.

Laura Bozzo confió que recibió muchos malos tratos en Azteca, incluso, llegaron a quemarle el cabello. Por eso, cuando la llamaron de Televisa, aceptó inmediatamente. “Hasta me quemaron el pelo. Yo no sé si fue mandado por alguien o no. Y dije ‘Ah no, acá no me voy a quedar’. Estaba en parte fastidiada por el maltrato que sufrí en Azteca, pero por otro lado sí quería ir a Televisa, era mi sueño” dijo.