La actriz María Victoria Santana se pronunció en su cuenta de Instagram en respuesta a quienes la critican y cuestionan por aparecer caracterizada de su personaje ‘La Pánfila’, luego de pedir ayuda en televisión para su familia.

Hace unos días, la artista de Los Vílchez confirmó que ella, su madre, su padre y uno de sus hijos habían dado positivo a la prueba de coronavirus que le hizo el Ministerio de Salud (Minsa).

María Victoria Santana asegura que, pese a que su familia atraviesa una difícil situación, necesita continuar trabajando para obtener ingresos y comprar los medicamentos que requiere para salvar la vida de su padre.

El progenitor de la actriz padece un fuerte cuadro de neumonía. Incluso, necesita usar balones de oxígeno, que tienen un costo de 3.500 soles para poder respirar.

“Mi familia pasa por una etapa difícil, y ¿por qué me ves caracterizada de ‘Panfi’? Porque sentarme a llorar no hará que esto pase, trabajando aunque sea virtualmente tengo más posibilidades de ayudar a mi padre. Así que me lavo la cara, me pinto una sonrisa y a trabajar”, escribió la actriz de Los Vílchez.

’La Pánfila’ responde a críticas por hacer promociones luego de pedir ayuda para su padre. Captura: Instagram

’La Pánfila’ reclamó por ausencia de camas para pacientes de COVID-19

En una entrevista para Magaly TV, la firme, la actriz cómica se mostró indignada por la ausencia de camas en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales de Lima.

“El presidente ha dicho que hay camas, no sé dónde están, la realidad es otra. Ahora me prestan atención porque salgo en televisión, pero hay otras personas que se mueren haciendo colas, no hay oxígeno, no hay nada”, expresó María Victoria Santana visiblemente afectada.