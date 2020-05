María Victoria Santana, conocida por su personaje ‘La Pánfila’, volvió a referirse a la salud de su padre que dio positivo al coronavirus tras padecer un fuerte cuadro de neumonía.

La actriz cómica envió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros actores y seguidores través de Instagram, que se sumaron a ayudarla económicamente.

“Hace una semana mi papá sufrió un infarto ocasionado por la COVID-19. Tiene neumonía. Pero sigue luchando por su vida. Quiero agradecer a todos los que me escriben. No tengo tiempo de contestar como podrán entender. Gracias amigos de la prensa, mis compañeros artistas, mi amigos de promo, mis amigos, mis vecinos, mi elenco del circo, mis panfilovers, mi familia. Sin su ayuda no estaría él aun con nosotros”, expresó en Instagram.

Sobre el estado de salud de su padre, ‘La Pánfila’ aseguró que aún depende de balones de oxígeno para poder respirar.

"Esta es una carrera de largo aliento. Sigan orando por favor. Él está en casa con oxígeno constante y medicación luchando para pronto volver a cantar (...) Solo tengo gratitud en mi corazón y confío en pronto despertar de esta pesadilla. Pronto volverás a cantar Don Bebé. (Él 25 cumple 81 años)”, escribió ‘La Pánfila’.

‘La Pánfila’ habla sobre la salud de su padre con coronavirus. Captura: Instagram

Cabe destacar que la actriz de Los Vílchez también confirmó que contrajo coronavirus, al igual que su padre, su madre y uno de sus menores hijos.

Durante una entrevista con Magaly Medina, María Victoria Santana aseguró que estuvo buscando una cama para su progenitor en la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales de Lima, pero no le dieron ninguna debido a que todas estaban copadas.