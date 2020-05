Caso Kike Suero: los actores cómicos que fueron acusados de tocamientos indebidos [VIDEO]

Kike Suero, conocido actor cómico peruano, fue detenido el pasado 16 de mayo tras ser acusado de haber cometido tocamientos indebidos contra su hija de 6 años. Su esposa, Geraldine Quesada, lo denunció luego de haberlo encontrado en la habitación de la pequeña.

Hace un año, el humorista de América Televisión había sido intervenido por maltrato físico mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad. Atrás quedaron las risas y alegrías que generaba cuando realizaba sketchs en el programa cómico del canal 4.

PUEDES VER Ministerio de la Mujer presenta denuncia contra cómico ambulante por tocamientos indebidos a su hija

No obstante, no es el único actor de la comicidad en ser acusado de tocamientos indebidos. En 2019, Enrique Espejo ‘Yuca’ y Juan Carlos Hidalgo ‘Caballito’ también fueron señalados por este tipo de comportamiento.

El conocido comediante de El wasap de JB fue acusado por la actriz Clara Seminara, su compañera de trabajo. Por su parte, el popular cómico ambulante ‘Caballito’, fue captado durante una transmisión en vivo de excederse en tocamientos a su hija.

PUEDES VER Fiscalía acepta denuncia de Clara Seminara contra Enrique Espejo ‘Yuca’ por tocamientos indebidos

Denuncian a Kike Suero por tocamientos indebidos contra su hija. Créditos: La República.

Enrique Espejo ‘Yuca’

El amigo de Jorge Benavides estuvo en el ojo de la tormenta luego de que Clara Seminara, su excompañera de trabajo en el programa El wasap de JB, lo acusara de haber tocado sus partes íntimas mientras laboraba junto a él en 2018.

El amigo de Jorge Benavides estuvo en el ojo de la tormenta luego que Clara Seminaria lo acusara de haber tocado sus partes íntimas.

La humorista había ocultado el incidente durante muchos meses. Sin embargo, contó su verdad en una publicación de Instagram asegurando que 'Yuca' se sobrepasó con ella, además de sentir que su productor lo apoyó.

“Me sorprende lo que me estás diciendo (por la acusación de Clara Seminara). Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable”, sostuvo el actor a un medio local en su defensa ante la acusación.

Posteriormente, Enrique Espejo le envió una carta notarial para que se retracte de las acusaciones. En efecto, la actriz respondió a través de una publicación de Facebook.

Allí, reflexionó sobre el incidente con su colega, "perdonándolo” tras sentir que muchas personas le dieron la espalda al defenderlo. “Los perdono. Perdono a todos lo que salieron a hablar en mi contra mintiendo [...] Perdono al agresor (Enrique Espejo ‘Yuca’) y lo perdono para tener paz”, sentenció.

Juan Carlos Hidalgo ‘Caballito’

Durante una edición de Tengo algo que decirte se conoció el caso del cómico ambulante Juan Carlos Hidalgo ‘Caballito’, quien fue acusado en redes de tocamientos indebidos a su hija durante un ‘Live’ de Facebook.

El artista de la calle y su esposa acudieron al programa para aclarar los hechos, pues el material había sido viralizado y todo había sido parte de un malentendido. El video correspondía a una transmisión en vivo realizada en el 2018 y la persona que grababa era su esposa.

Juan Carlos Hidalgo 'Caballito fue acusado de tocamientos a su hija.

En el espacio televisivo de Latina, la pareja pidió que le devuelvan a su hija de 17 años, quien fue llevada a un albergue tras la denuncia que el Ministerio de la Mujer le interpuso.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.