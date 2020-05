Katy Perry se compara con Shrek tras subir de peso por el embarazo y asegura que Orlando Bloom se ve como Hulk.

Katy Perry ha tomado de la mejor manera uno de los procesos más evidentes del embarazo: el aumento de peso.

La famosa cantante, quien reveló en el video “Never worn white” que se encontraba esperando a su primer bebé, habló con humor sobre este cambio corporal. Además, aprovechó para burlarse de su prometido, el actor Orlando Bloom.

Durante una transmisión en vivo a través de Facebook, la cantante de “Daisies”, de 35 años, comparó los cuerpos de ella y del británico con algunos personajes famosos.

"No ha sido tan malo. Solo he estado un poco perezosa", dijo Perry sobre su embarazo.

“Me veo un poco como Shrek y Orlando se parece a Hulk”, bromeó. "Orlando se está poniendo en forma y me estoy poniendo en forma. Pero, ya sabes, todo vale la pena. Me estoy inclinando hacia la COVID 30”, agregó.

Además, Katy Perry quiso dejar en claro a todos sus seguidores que está disfrutando esta etapa y no le preocupa en absoluto haber subido varios kilos.

"Definitivamente me he inclinado a aumentar de peso. Estoy feliz de hacerlo", aseguró.

Katy Perry aprovecha la cuarentena para recibir a su bebé

Durante una entrevista con el portal ET, Katy Perry, quien hace poco compartió el ultrasonido de su bebé, contó cómo la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus la ayudó a prepararse para recibir a su hija.

"Esta vez ha traído mucho equilibrio, probablemente el equilibrio necesario. En realidad, es bueno para mí preparar este tipo de mentalidad, porque incluso después de que se haga la cuarentena y todos salgan y celebren, probablemente todavía estaré en casa".

