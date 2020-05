Emilia Drago da a luz mientras Diego Lombardi comparte emotiva publicación

¡Se acabó la espera! A solo unos instantes de que Emilia Drago se convierta en madre por segunda vez, su esposo Diego Lombardi no puede ocultar la emoción que siente de saber que hoy conocerá a su tan esperada bebé.

Es por ello que el actor, a través de su cuenta oficial de Instagram, mostró las ansias que siente por tener en sus brazos a su segunda hija. A pesar de la situación por la pandemia del coronavirus, eso no ha sido impedimento para que el artista pueda acompañar en este momento a su esposa.

Asimismo, Lombardi contó que se encuentra esperando en otra habitación de la clínica donde llegará Emilia Drago, tras haber dado a luz. En una de sus historias de la conocida red social, compartió una fotografía donde aparece con una mascarilla y revela que tiene que esperar en un cuarto aparte porque no le permiten estar presente en el parto.

“En el cuarto esperando que me avisen. No me dejan entrar al parto”, escribió el actor sobre la imagen.

Cabe recordar, que hace unas horas, Emilia Drago compartió en su cuenta de Facebook una publicación donde cuenta que está a punto de conocer a la nueva integrante de su familia.

“¡Hoy es el día! Conoceremos a Larita y no puedo con la emoción y los nervios. Así que deséenos toda la suerte y buena onda del mundo. Contando las horas para verte, Larita”, escribió la actriz en la descripción de su post.

