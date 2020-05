Anahí de Cárdenas anunció a través de sus redes sociales que se encuentra organizando un festival musical para poder ayudar a las personas que luchan contra el cáncer y el coronavirus. A través de Instagram, la actriz reveló el nombre de dicho evento: ‘Fuck Cáncer + Fuck COVID-19’.

Esta iniciativa tiene el fin de recaudar fondos para apoyar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos. Ellos a su vez buscan mejorar las condiciones de vida de las personas con dicha enfermedad degenerativa y llevar comida a las zonas más pobres de Lima.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas anuncia que solo le falta una quimioterapia para vencer el cáncer

La actriz se mostró solidaria al promocionar esta iniciativa durante la pandemia del coronavirus.

“Esta situación me ha vuelto más consciente, empática y respetuosa, y quería ayudar a los más necesitados y afectados por esta enfermedad que no discrimina en raza, sexo ni status social. La idea principal era hacer el festival presencial, pero dada la coyuntura, no podrá ser así”, dijo Anahí de Cárdenas en el video que compartió en la red social.

Este festival será emitido vía online a través de la plataforma de YouTube, con acceso totalmente gratuito. La fecha del evento está proyectada para el 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de la exmodelo de Habacilar.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Así también, contará con la participación de grandes artistas nacionales como Gian Marco, Daniela Darcourt, Grupo 5 y Los Nosequien y los Nosecuantos. En total, esperan reunir 400.000 soles.

En su mensaje, Anahí de Cárdenas detalló cómo los usuarios pueden donar a esta causa. “Solo tienen que entrar a la página de Joinnus o pueden entrar a @previeneperu donde encontrarán toda la info. ¡Lo mejor es que no tienes que tener cuenta en Joinnus para donar! Es súper fácil y cualquier monto es bienvenido! ¡Cada uno aporta lo que buenamente puede!”, redactó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.