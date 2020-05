Adamari López: la actriz que sobrevivió al cáncer y sufrió por el abandono de Luis Fonsi

Adamari López se encuentra celebrando sus 49 años de vida. La conocida actriz de la exitosa novela Soñadoras está viviendo uno de sus momentos más plenos junto a su esposo Tony Costa y su pequeña hija Alaïa.

Sin embargo, el camino de la presentadora de Un Nuevo Día no ha sido nada fácil. En el pasado tuvo que enfrentar una dura enfermedad y una dolorosa separación.

Adamari López y Luis Fonsi se casaron en 2006.

En el año 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y en medio de su dura batalla contra la enfermedad, Luis Fonsi, su esposo de aquel entonces, le pidió el divorcio.

La conductora de televisión nació el 18 de mayo de 1971, inició su carrera en el mundo de la actuación a la edad de los 6 años y se desempeñó como actriz una gran parte de su vida en Puerto Rico. Tanto fue su talento sobre las tablas que consiguió varios papeles en la casa televisora Televisa de México.

Adamari López contó que Luis Fonsi la abandonó tras someterse a una cirugía para extirparse el seno.

Gracias a su fama, Adamari López llegó a conocer en 2001 a Luis Fonsi, quien no dudó en invitarla a salir, pero esta lo rechazó porque en aquel tiempo mantenía un romance. A los pocos años, ambos se volvieron a reencontrar en Estados Unidos y empezaron a salir.

En 2004, la pareja, que se volvió a reunir en un programa de televisión en enero de 2020, anunció su compromiso, y poco después la actriz reveló su lucha contra el cáncer. Los novios se casaron el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico. El 8 de noviembre de 2009, López y Fonsi comunicaron su separación.

Todo este proceso fue muy duro para Adamari, quien en plena lucha por su vida tuvo que lidiar con el divorcio. Ella, en varias entrevistas, habló sobre lo triste que fueron ambos procesos.

Adamari López y Luis Fonsi se volvieron a reencontrar y pasaron un incómodo momento.

“Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero, así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”, dijo en 2013 la actriz a Telemundo.

En ese sentido dijo que cuando su matrimonio entró en crisis, Luis Fonsi “no quiso luchar” y tomó la decisión de separarse. Sin embargo, en vez de encarar la situación, la llamó por teléfono para comunicárselo.

Asimismo, contó lo dramático que fue para ella tras la extirpación de uno de sus senos y de cómo el cantante, quien tiene dos hijos de su actual compromiso, la trató en ese momento.

“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, contó entre lágrimas.

¿Cómo Adamari López descubrió que tenía cáncer de mama?

En una entrevista del 2012, Adamari López dio algunos detalles de cómo se percató que algo no andaba bien con su cuerpo.

“Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”, recordó.

Adamari López y el día que contó todo el drama que vivió por tener cáncer y sufrir el abandono de Luis Fonsi.

