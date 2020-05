Willie González anuncia su retiro de la música y se despide de sus seguidores

Willie González sorprendió a sus miles de seguidores con el inesperado anuncio de su retiro de la música. El salsero, quien es considerado el ‘amo y señor de la salsa sensual’, utilizó las redes sociales para difundir la noticia.

Del mismo modo indicó que culminará con sus últimos compromisos públicos y entrevistas, para luego poder oficializar su ‘jubilación’ musical en los próximos meses.

PUEDES VER Willie González lanza advertencia a empresarios a días de su regreso a Lima

El boricua compartió la portada de “Esencia", su última producción y dejó el mensaje que generó tristeza en sus fanáticos. “Con este disco me despido de la música. Voy a realizar mis últimas entrevistas para retirarme de la música”, escribió Willie González en su cuenta de Instagram.

Willie González en Instagram

Además se refirió sobre los confusos motivos que lo llevaron a tomar la decisión: "Hay gente que me quita la paz y mi humanidad y no voy a permitir eso. En agosto me quito de la música. Adiós a todos”, indicó el salsero.

PUEDES VER Tony Vega responde con éxito a operación al corazón

La noticia disparó gran cantidad de comentarios, preguntas y mensajes de apoyo para el intérprete de “Pequeñas cosas”. Ante las muestras de cariño de sus fanáticos, Willie González agradeció el interés y aseguró que continuará apoyando a nuevos artistas.

Willie González en Instagram

“Gracias a todos por tantos años, por su apoyo, pero de verdad me canse. Me voy a dedicar a mi estudio de grabación y grabar otros talentos”, aseguró el artista.

Cabe resaltar que días atrás el músico puertorriqueño estuvo de cumpleaños y realizó un concierto virtual con el que festejó sus 62 años en compañía de sus seguidores. Sin embargo, durante esta comunicación online, el intérprete no mencionó ni dejó entrever que estaba considerando ponerle un alto a su exitosa carrera musical.