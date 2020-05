Hace unos días, Milagros Leiva, durante la transmisión de su programa, hizo un enlace con una de sus peinadoras y no dejó pasar la oportunidad para revelar que está a favor de que los salones de belleza obtengan los permisos necesarios para reabrir sus locales.

Asimismo, la periodista aseguró que su pedido no responde a la vanidad sino, por el contrario, para velar por la salud mental. Además, mencionó que en otros países que también han sido golpeados con el coronavirus ya funcionan los centros de belleza.

“Yo sí creo que se tienen que abrir (las peluquerías) y no es un tema de vanidad, yo creo que los centros de atención de belleza, como ha sucedido en Estados Unidos, Alemania, en todo el mundo, sí se tienen que atender porque se trata de que las personas se vean bien, la salud emocional”, explicó.

Tras ello, la conductora de Willax, reveló que necesita que reabran las peluquerías porque sus extensiones se están cayendo.

Milagros Leiva Foto: archivo

“En esta pandemia se me están cayendo todas (las extensiones) y la verdad es que no sé cuándo van abrir las peluquerías, los salones de belleza. Cuando me peinan, me dicen ‘se salió otra extensión. Y yo digo: 'Dios mío qué vamos hacer’. Así que pronto me verán sin un pelito como siempre, pero todavía tengo algunas (extensiones)”, contó la periodista.

