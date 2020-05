Mayra Goñi contó que su relación con el cubano Nesty está pasando por un buen momento pese a que no pueden estar juntos por la cuarentena.

En una reciente entrevista, la actriz se mostró completamente segura de su romance al descartar una posible infidelidad por parte del cantante.

Mayra Goñi y Nesty

“No creo que pasó algo de infidelidad, los que creen se van por otro lado, en todo caso jamás me enteré de que me hicieron ca... Estamos bien", comentó para el diario El Popular.

Asimismo, Mayra Goñi dijo que si su relación con Nesty terminara, no tendría problema alguno en dar a conocer la noticia públicamente. "Cuando nuestra relación, Dios quiera no pase, llegue a su fin, lo vamos a comunicar sin ningún problema”, aseveró.

Nesty y Mayra Goñi borran huellas de su romance en Instagram

Cabe precisar que los artistas mantienen actualmente una relación a distancia pues Mayra Goñi pasa la cuarentena en Lima y su novio en Miami.

Como se recuerda, Mayra Goñi y Nesty se vieron envueltos en la polémica luego de que la actriz revelara que terminó su amistad con Amy Gutiérrez porque dijo que podía fluir un beso con su novio cuando estaban participando en El dúo perfecto.

Mayra Goñi afirma que no vive de escándalos

Mayra Goñi aseguró que no busca crear escándalos luego de que Rodrigo González dejara entrever que solo reveló que terminó su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty para promocionarse como artista.

“No sé a quién se le ocurre decir que estoy armando cosas para tener publicidad. Yo no necesito inventar escándalos, porque no vivo de eso. Gracias a Dios en estos momentos estoy en una telenovela, grabo comerciales y sigo con la música”, aseveró.

La joven cantante Mayra Goñi reveló que retomaría su face de actriz hasta que se levante la suspensión de actividades sociales.

Amy Gutiérrez asevera que no será parte de un show

En medio de la polémica, Amy Gutiérrez dijo que no estaba dispuesta a ser parte de un show mediático ante las recientes declaraciones de Mayra Goñi sobre su relación con Nesty.

“Este momento para mí, como Amy Gutiérrez, es importante y difícil. Difícil porque está atacando a mi familia, porque afecta a mi carrera cuando yo quiero mostrar a una Amy con valores. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con valores, vengo de abajo, sin hacer escándalos, sin hacer show, sin hacer este tipo de cosas... Yo no sé, lo único que yo sé es que no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías”, señaló en una entrevista para El reventonazo de la Chola.