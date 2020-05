Franco Chiesa, expareja de Jossmery Toledo, sorprendió a más de uno al asegurar que fue él quien hizo famosa a la exsuboficial de la PNP.

En comunicación con Magaly TV, la firme, el joven cantante contó que se propuso hacer de la ex ‘Reina del TikTok’ una influencer, pero finalmente terminó convirtiéndola en un personaje mediático.

Expareja de Jossmery Toledo

“No es que me muera por fama, porque siempre he estado luchando por mis canciones y al final, sin querer, terminé haciéndola famosa a mi exenamorada en vez de a mí mismo”, relató el exnovio de Jossmery Toledo. “La quise ayudar, la volví mediática. Se me fue de las manos, porque en realidad yo le dije al principio, ¿te gustaría ser más influencer? Así que comencé a tomarle fotos y a editar sus videos”, agregó.

Franco Chiesa reveló que él creó el video de TikTok que hizo popular a Jossmery Toledo y se mostró un tanto arrepentido por ello. “Le grabé el TikTok, si pudiera retroceder el tiempo no lo hubiera hecho. Ese TikTok lo hice tan perfecto, no fue de un celular, sino de una cámara. Lo grabé unas 50.000 veces y dije ‘esta es la toma perfecta’ y al final reventó”, precisó en Magaly TV, la firme.

Asimismo, reveló que cuando inició su relación con la exsuboficial de la PNP, muchos la juzgaban por su apariencia. “Yo la conocí con el cabello chiquito, siendo policía y me enamoré de ella. Igual me decían: ‘oye, tú puedes estar con otra chica más simpática’ y les respondía que por Dios la veo tan hermosa. Yo la amé de verdad”, comentó.

Chiesa contó también que luego de terminar su romance se sintió tan afectado emocionalmente que hasta vomitó cuando vio el ‘ampay’ de Jossmery Toledo y el futbolista Christopher Olivares. “Me sentí mal que hasta vomité. El día que vi eso, se me bajó la presión. Es difícil ya no ir al gimnasio con ella ni a la playa”, expresó para Magaly TV, la firme.