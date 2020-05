Eusebio ‘Chato’ Grados, maestro del folclor

Redacción Fama

Eusebio ‘Chato’ Grados, figura indiscutible del folclor peruano, falleció ayer a los 66 años víctima de un paro cardiaco. Su hijo, el director musical Víctor Grados, confirmó el deceso. “Padre mío, no puede ser, tú lo dijiste, el ‘Pío pío’ se habrá terminado cuando ya no estés, ahora cantarás desde arriba. Siempre te amaré, padre... Tengo un gran dolor en mi alma”.

El músico luchó por años por su delicada salud y a fines de abril había sido dado de alta del Hospital Almenara, tras superar un cuadro de peritonitis e infección urinaria. “No salgan de su casa, pues el coronavirus te puede matar; hagamos caso al presidente y así vamos a estar bien”, dijo a su salida del hospital.

Sonia Morales fue la primera cantante de la música vernacular en lamentar el deceso. “Querido amigo, maestro, que Dios te tenga en su gloria. Dejas mucho dolor en nuestros corazones. Que Dios te tenga en su gloria. Mi más sentido pésame a la familia Grados Robles”.

Grados heredó el apodo de su padre, Mateo Grados Tiza, que trabajaba en una mina en Cerro de Pasco. “Un amigo de mi padre le dijo alguna vez que cómo el hijo de un borracho podía ser cantante. Eso me marcó. Me irritó tanto que me propuse honrar a mi padre”, dijo en el 2019 en una entrevista a La República.

Ese año, declaraba que sus riñones ya estaban afectados y que la única manera de continuar era sometiéndose a diálisis peritoneal cada seis horas. “No tengo curación. Solo aspiro a tener calidad de vida. Estaré hasta que el cuerpo aguante y Dios decida. No me deprimo. He aprendido a aceptar y disfrutar cada momento”. Aún así presentó ‘La hora del folclorista’ por Radio Santa Rosa.

Sus tres hijos están ligados a la música y creía que el segundo, el cantante de hip hop, Joel Eusebio, podía seguir sus pasos. “Yo lo apoyo, pero ojalá que algún día comprenda que puede ser mi sucesor. Aún es menor de edad y puede meditarlo”.

En el 2017, en días en que estaba postrado por el cáncer a la médula ósea, recibió un homenaje en el Teatro Municipal organizado por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima y el Sindicato de Trabajadores Artistas Folcloristas del Perú. Ayer el Ministerio de Cultura reconoció el aporte de su música. “El Ministerio lamenta el sensible fallecimiento de Eusebio ‘Chato’ Grados, reconocido cantautor de nuestra música vernacular y Personalidad Meritoria de la Cultura 2012”.

