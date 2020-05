Elenco de Pasión de Gavilanes responde a Danna García [VIDEO]

Durante una transmisión en vivo a través de Instagram, Danna García conversó con Lorena Meritano, una de las villanas de Pasión de Gavilanes, novela que fue todo un éxito en los años 2003 y 2004.

En la charla, la colombiana de 42 años contó que la pasó muy mal porque no sintió el apoyo de sus compañeros de reparto cuando ella pasada por una situación delicada.

Danna García asegura que no se llevaba muy bien con las protagonistas de Pasión de Gavilanes.

“Fue una época muy triste a nivel personal porque acababa de romper una relación, yo me iba a casar, regresé de Alemania a Miami, entré a la Universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso”, recordó Danna García, quien dio positivo para el coronavirus por tercera vez.

La intérprete aseguró que en el elenco hubo una especie de celos y envidia, debido a que ella y Mario Cimarro tuvieron más protagonismo.

“Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas, eso no cayó muy bien. No era culpa mía”, aclaró la popular intérprete de ‘Norma Elizondo’.

Ante estas confesiones, varios integrantes del elenco salieron a dar sus descargos. La primera en hacerlo fue Natasha Klauss, quien en Pasión de Gavilanes tuvo el papel de ‘Sarita Elizondo’.

“La verdad, todos nos queríamos y teníamos buena relación laboral. Puede ser solo un punto de vista personal (…) Cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien”, respondió Klauss a varios seguidores que manifestaron su preocupación por las declaraciones de Danna García.

Actores de Pasión de Gavilanes se solidarizan con Danna García

Tras la polémica desatada por Danna García; otros actores de Pasión de Gavilanes decidieron hablar a través de una transmisión en vivo.

Ana Lucía Domínguez y Juan Alfonso Baptista, los recordados Ruth Uribe y Óscar Reyes de la producción de Telemundo, hablaron de cómo les va en la vida y de su colega.

Ambos no tocaron el tema de las declaraciones de su compañera y solo se centraron en brindarle todo su apoyo.

“Quiero aprovechar ahorita para mandarle un beso y un abrazo gigante a Danna García… Ha estado en mis oraciones todos los días, así que a ella la quiero muchísimo porque además no hicimos solamente Pasión de Gavilanes sino que hicimos más novelas”, comentó Ana Lucía.

Por su parte, Juan Alfonso señaló que ha intentado contactarse con la colombiana en varias ocasiones, pero no ha tenido suerte.

“Yo también le mando un beso enorme. Yo soy un tipo que siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo sí he intentado conversar con ella, pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella”, mencionó el venezolano.

