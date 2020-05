Arturo Peniche será siempre recordado como el actor que dio vida a Jorge Luis de la popular telenovela María Mercedes. Un papel que hizo que el mexicano se convierta en uno de los galanes más populares de aquella época.

Y, este 17 de mayo, celebramos su cumpleaños 58 con un recuento de las nuevas facetas del artista que hoy se encuentra lejos del mundo de la actuación.

Los últimos papeles de Arturo Peniche fueron a inicios del 2019, cuando participó en la serie biográfica de Silvia Pinal y en la producción con toques de comedia romántica Cita a ciegas.

Sin embargo, para el alivio de sus fans, el mexicano se mantiene muy activo en sus redes sociales. sobre todo en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo a él mismo, esto se debe porque no quiere estar apartado de ellos.

El galán de telenovelas es consciente del apoyo que sus seguidores le han brindando a lo largo de su carrera y esta es una forma de tenerlos siempre al tanto con los acontecimientos más importantes de su vida.

Arturo Peniche: de telenovelas al papel de ‘abuelo’

El propio Arturo Peniche admitido que sus nietos lo tienen “loco” y que su llegada ha sido el mejor regalo que podría recibir. Junto a su esposa Gaby Ortiz, disfrutan de cada momento en su compañía.

“Son dos nietos los que tengo y son dos amores indescifrables, no hay forma de decir lo que provoca el ver la continuidad de lo que tú has provocado en la vida o de lo que yo he provocado en la vida, me tienen loco”, admitió el mexicano en una entrevista a un medio local.

El actor también comparte tiernas fotografías juntos a sus nietos en su cuenta de Instagram, donde recibe comentarios halagadores de sus seguidores que le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Lo más hermoso de mi vida, la continuación de mi ser en este hermoso planeta”, escribió en una publicación en sus redes sociales del último mes de marzo que fue acompañada de una imagen al lado de su nieta.

Arturo Peniche y una vida sin polémicas lejos de los reflectores

El popular actor de telenovelas también se ha caracterizado por llevar una vida tranquila y lejos de los escándalos tan recurrentes entre los famosos. Desde que saltó a la pantalla chica, en 1982, Arturo Peniche no se ha visto envuelto en ninguna polémica.

Además, el protagonista de María Mercedes se encuentra casado desde ese mismo año con Gaby Ortiz de Peniche, quien es la madre de sus dos hijos: Brandon y Khiabet.

Debido a que incursionó en el mundo de la actuación con una relación estable, el artista siempre se ha identificado como un ‘hombre de familia’. Un valor que ha transmitido a sus dos descendientes que también se desarrollan en este medio.

¿Arturo Peniche podría volver a las telenovelas?

En cuanto al esperado retorno de Arturo Peniche, él mismo no ha descartado ni confirmado nada aún. Razón por la que podría aparecer en alguna producción tras la pandemia del coronavirus.

De momento, solo queda esperar por una mención de nuevos trabajos del mexicano, ya que sus fans lo quieren ver de vuelta.