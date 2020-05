Amy Gutiérrez sobre pelea con Mayra Goñi: “No me voy a prestar para ningún show”

Luego de todo el escándalo desatado por Mayra Goñy, Amy Gutiérrez se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ para pronunciarse sobre la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días por decir que podía “fluir” un beso con Nesty.

Ante ello, la salsera salió al frente para aclarar la situación y revelar cómo este malentendido ha afectado a ella y a su familia.

“Este momento para mí, como Amy Gutiérrez, es importante y difícil. Difícil porque está atacando a mi familia, porque afecta a mi carrera cuando yo quiero mostrar a una Amy con valores. Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con valores, vengo de abajo, sin hacer escándalos, sin hacer show, sin hacer este tipo de cosas”, mencionó.

Además, tal como mencionó Rodrigo González hace unos días, la exintegrante de You Salsa dio a entender que todo este escándalo podría deberse a un show armado.

“Yo no sé, lo único que yo sé es que no me voy a prestar para ningún show, ningún juego, ni tonterías”, aclaró la cantante.

Asimismo, mencionó que se sintió decepcionada con Nesty, pues no fue capaz de pronunciarse y aclarar que todo se trataría de un malentendido.

“Me gusta como persona, como amigo (Nesty). Estoy decepcionada de la situación. No le costó nada (a Nesty) decir que era un malentendido. Yo ya no he vuelto a hablar con ellos”, sostuvo.

Finalmente, lamentó haber perdido la amistad que tenía con Mayra Goñi.

“Yo no la juzgo, la entiendo. Yo voy a estar para ella y lamento mucho que por algo así se haya perdido una bonita amistad. A mí no me importa si no me creen, porque la conciencia la tengo limpia”, concluyó.

