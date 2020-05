Amy Gutiérrez a Nesty por polémica con Mayra Goñi: “Me encantaría que él pudiera decir algo” [VIDEO]

La cantante Amy Gutiérrez se presentó en el set de El reventonazo de la Chola para hablar sobre el difícil momento que viene atravesando, luego de que Mayra Goñi revelara que terminó su amistad con ella porque dijo que podía fluir un beso con su novio Nesty.

En medio de dicha entrevista, la exintegrante de Son Tentación aprovechó para pedirle al cubano que salga a pronunciarse para aclarar el tema por el que le han llovido cientos de críticas.

Amy Gutiérrez, Nesty y Mayra Goñi

“Que le vaya súper bien, que no pierda la humildad que tiene. Quizá, en algún momento, él salga a aclarar las cosas para que no haya malos entendidos. Me encantaría que él también pudiera, en algún momento, decir algo aunque sea”, aseveró.

Amy Gutiérrez hizo este pedido porque, tras la revelación de Mayra Goñi, su familia está siendo atacada por personas en las redes sociales. “Este momento para mí es un momento importante y difícil porque me atacan a mí y también a mi familia”, expresó, bastante afligida.

A pesar de todo, la cantante aseguró que jamás tuvo intención alguna de tener algo más que una amistad con Nesty. “A mi no me importa si no me creen. Cuando uno está seguro de lo que siente y de lo que quiere tiene la conciencia limpia... Lo que no te mata te hace más fuerte”, sentenció la artista.

Amy Gutiérrez se pronuncia tras escándalo con Mayra Goñi

Mayra Goñi en Instagram: “Estoy tranquila por haber contado la verdad”

A través de sus historias de Instagram, Mayra Goñi dijo sentirse tranquila por revelar que terminó su amistad con Amy Gutiérrez por un comentario que hizo la cantante sobre su novio Nesty.

“Por mi parte, los que me conocen saben lo sincera y directa que soy así no les guste a muchos. Traté de explicar algo que venían especulando hace mucho tiempo y me siento tranquila por haberles contado la verdad", escribió la recordada ‘Yuru’.