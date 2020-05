La actriz peruana Stephanie Cayo acaba de ser nominada a Los 100 rostros más bellos del mundo, según se reveló en el Instagram oficial de TC Candler & The Independent Critics, organización encargada del concurso.

“Stephanie Cayo- Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations! #tccandler #100mostbeautiful2020 #100mosthandsome2020 #stephaniecayo #actress #singer #songwriter #model #peru”, se lee en el anuncio.

Junto a dicha publicación en Instagram, se puede apreciar una foto de Stephanie Cayo mirando directamente hacia la cámara mientras apoya su rostro sobre una de sus manos.

De esta forma, la actriz peruana se convierte en la tercera persona de origen peruano en ser nominada a Los 100 rostros más bellos del mundo, después de Andrés Wiese e Ivana Yturbe.

Hasta el momento, Stephanie Cayo no se ha pronunciado acerca de elección como participante en el concurso internacional de belleza.

Cabe precisar también que, por el momento, Andrés Wiese e Ivana Yturbe son los latinoamericanos favoritos para coronarse como ganadores en Los 100 rostros más bellos del mundo.

Los peruanos Andrés Wiese e Ivana Yturbe han dejado orgullo nacional al posicionarse dentro de la lista de "Los 100 rostros más bellos del mundo".

Stephanie Cayo imita el sensual baile de Ester Expósito

A fines de abril, Stephanie Cayo fue comparada con Ester Expósito luego de compartir un video en el que aparecía bailando al ritmo del tema “Love don’t cost a thing”.

“Es fin de semana y mi cuerpo sabe que: Se va a quedar bailando aquí encerrado, viernes, sábado y domingo, antes de limpiar la casa y después de limpiar la casa”, comentó la actriz de forma sarcástica, junto al clip que publicó en Instagram.

“Ester Expósito, aquí tu sensei”. “¿Quién te conoce, Ester Expósito?”. “Ester Expósito, ¿quién?”. “Mejor que Ester Expósito”. “Ester Expósito también baila genial, pero tú arrasaste”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a Stephanie Cayo.

