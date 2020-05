La modelo Rosángela Espinoza ha dejado en claro que es una buena estudiante y por ese motivo dio a conocer el nuevo logro académico que ha obtenido durante la cuarentena.

“Quiero compartir con mi gente bonita esta alegría que siento de haber culminado con éxito el primer módulo del noveno ciclo. Cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño”, escribió la chica reality.

PUEDES VER Rosángela Espinoza emocionada por estar cada vez más cerca de terminar su carrera profesional

No contenta con eso, la integrante de Esto es guerra añadió a su galería de imágenes algunas de sus calificaciones, para dar credibilidad a su buen desempeño en sus clases de la universidad.

Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

Según la reciente publicación, Rosángela Espinoza obtuvo calificaciones que van desde 16, 17 y hasta de 19 en sus cursos de Marketing, trabajos y exposiciones.

Como se sabe, la popular ‘chica selfie’ siempre se ha mostrado orgullosa de todos sus logros obtenidos; en reiteradas veces ha publicado en su cuenta de Instagram los cursos que ha aprobado.

Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

“Aprobé con buenas notas de Finanzas Aplicadas con 16 y Servicio al cliente con 17. Me siento muy feliz de seguir avanzando con mis estudios; ya no falta nada para terminar la universidad”, escribió en otra publicación.

PUEDES VER Rosangela Espinoza se frustra por no lograr reto de papel higiénico en TikTok [VIDEO]

Incluso, la modelo manifestó que durante el aislamiento social se ha dedicado más a sus estudios y que hasta ahora no sabe si volverá al programa de competencia Esto es guerra.

Publicación de Rosángela Espinoza Foto: captura

“No sé si regresaré, no me han llamado aún, igual estoy invirtiendo mi tiempo en estudiar”, indicó sobre su retorno al programa de América televisión.